Carla Ballero respondió a las críticas por una foto de Instagram: "¿Cuál es el problema con los pezones?"

16:30 La animadora contestó a quienes la cuestionaron por no usar sostén en una de las imágenes que compartió en la red social. "Me parece que el cuerpo de la mujer es lo más lindo que hay", señaló.

La animadora Carla Ballero tuvo que responder a una insólita crítica que le realizaron los usuarios de Instagram por una foto que compartió durante este viernes.

Es que la ex integrante de "Morandé con Compañía" apareció promocionando una marca de jeans sin usar sostén, por lo que sus pezones se le marcaron en su polera.

Al ver los cuestionamientos en la red social, Balero subió unos videos donde se preguntó cuál era el problema de no usar ropa interior para una imagen de su perfil.

"La verdad, me importa muy poco lo que opine el resto, pero me impacta la cantidad de agresiones, como siempre, de las mujeres hacia nosotras mismas. ¿Cuál es el problema con los pezones? ¿Tienen algún problema? Todas tenemos y son hermosos. Me parece que el cuerpo de la mujer es lo más lindo que hay. Y sí, me encanta andar sin sostenes. Me fascina. No tengo ningún drama con eso. Y si ustedes lo tienen, qué pena, problema de ustedes", señaló.

Carla también habló sobre los comentarios sobre su contextura, afirmando que "si encuentran que estoy tan delgada, no sé qué, la verdad se los he dicho muchas veces: relájense, porque yo estoy bien, me alimento bien, entreno, tengo una vida sana, tengo tres hijos que cuidar".

"Y les quiero decir que yo jamás me he preocupado del envase de otras personas. Creo que lo único importante es lo que está dentro de ellas. Y, al parecer, ustedes se preocupan mucho del envase. Si viven así la vida, va a ser muy triste para todos ustedes. Les amndo un beso a los que me quieren, y a los que no me quieren, también", cerró.