Michelle Carvalho recreó sensual fotografía por la que varias celebridades han apostado

La modela brasileña Michelle Carvalho compartió una sensual imagen donde aparece desnuda en una tina, la que causó sensación en sus redes sociales.

En la fotografía que publicó desde Chicago, la ex chica reality también escribió un texto que corresponde a la polémica canción de Maluma, "Mala mía".

"Así es mi vida, es sólo mía. Tú no la vivas. Si te molesta, pues mala mía. No importa lo que digas, siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. En el fondo me quieren y por eso me imitan", indicó.

La imagen es un clásico de varias celebridades de Hollywood: Bella Thorne, Iggy Azalea y Cara Delevingne, son algunas de las figuras que se han captado la osada foto.