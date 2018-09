Mac Miller, el rapero ex novio de Ariana Grande, murió a los 26 años

A los 26 años murió el rapero estadounidense Mac Miller, quien hasta mayo de este año mantuvo una relación sentimental con la cantante juvenil Ariana Grande.

Según información del portal TMZ , el artista fue encontrado fallecido en su casa de San Fernando Valley, en California. La causa del deceso sería una aparente sobredosis.

Malcolm James McCormick nació en Pittsburgh, Pensilvania, en 1992. Fue un músico autodidacta que aprendió a tocar el piano, el bajo, la guitarra y la batería. Su carrera musical comenzó en 2007 bajo el apodo de Easy Mac. En 2011 lanzó su primer álbum llamado "Blue Slide Park".

Mac Miller visitó Chile en marzo de 2018, cuando fue parte de la edición de Lollapalooza en Santiago.

Desde septiembre de 2016 mantenía una relación con Grande. Ambos grabaron las canciones "The Way" y "My Favorite Part" y actuaron juntos en el concerto dedicado a las víctimas del ataque terrorista de Manchester. El vínculo terminó a principios de este año, cuando ella comenzó a salir con el comediante Pete Davidson.