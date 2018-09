Papá de Mayte Rodríguez y el término con Alexis: "De terceras personas, absolutamente nada"

11:58 El director Óscar Rodríguez fue consultado por los rumores con "Residente" y su hija, pero él dijo que "no tengo idea quién es" (en relación al cantante) y afirmó que el término fue una decisión de ambos.

El director de teleseries Óscar Rodríguez volvió a referirse al quiebre entre Mayte (su hija) y el futbolista Alexis Sánchez.

Apenas se supo la noticia, el director de "La Madrastra", "Ángel Malo" y "Marrón Glacé", aseguró que la distancia fue un factor importante en la ruptura.

"Este quiebre es una decisión tomada por los dos. Eso significa que a ambos los libera y les hace bien, aparte de la pena normal", dijo y en relación a rumores sobre terceras personas involucradas fue tajante: "De terceras personas absolutamente nada. No, al menos, por el lado de Mayte. Sólo he hablado con ella y te aseguro que no hay tal".

En entrevista con Lun , a Rodríguez le preguntaron por los "likes" que le dio Residente a la modelo, pero el director aseguró que no tiene idea quién es é.

En una de las últimas conversaciones que tuvo con su hija, el ex esposo de Carolina Arregui sostuvo que "la noté tranquila. Ella y él han asumido bastante bien la situación. Sus motivos tendrán y no creo que los discutan ni pública ni familiarmente lo que pasó".