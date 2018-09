Chantal Gayoso tras eliminación de Rojo: "Me sentí en shock, hay momentos que no recuerdo muy bien"

10:20 Tras quedar fuera del programa, la bailarina abandonó el escenario y no se despidió de nadie. Su actitud fue criticada en redes sociales donde los usuarios repetían que le faltaba un poco "de humildad".

La ex participante de "Rojo, el color del talento", Chantal Gayoso, rompió el silencio tras ser eliminada del programa y sobre las duras críticas que recibió por su inesperada huída mientras estaban en vivo.

La bailarina no se despidió de sus compañeros, su coach, ni del público cuando supo que era la nueva eliminada, sino que abandonó el escenario rápidamente sin tampoco saludar a su compañera que ganó el capítulo.

"No estaba enojada. Fue una noticia muy fuerte, tampoco es nada contra mis compañero o Nicole, porque no desmerezco su trabajo. Ella es una gran bailarina. Seguro que todo los que han estado en la fila de eliminación han sentido lo mismo", relató a Lun

Gayoso, que ahora es candidata para ser Reina de la Patria, dijo que después del programa habló con sus compañeros y todo está bien. "Yo quedé tranquila, siempre fui honesta con ellos y lo percibieron".

Para la bailarina el momento que muchos calificaron como una "falta de respeto" y de "humildad" al irse sin despedirse, ni siquiera está claro.

"Estar en la fila de eliminación es una presión indescriptible, muy fuerte, un momento que no se lo doy a nadie. Después de la última votación me sentí en shock, incluso hay momentos que no recuerdo muy bien porque es parte de la presión".

Sobre las críticas y comentarios negativos hacia ella, la joven de Rancagua con más de 80 mil seguidores en Instagram, sostuvo que prefiere quedarse con los cientos de mensajes que recibe de cariño todos los días. "La mala onda me resbala".