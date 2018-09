"Luis Miguel, la serie": actor confirmó que habría segunda temporada

Izan Llunas, el actor de 13 años que saltó a la fama tras protagonizar “Luis Miguel, la serie”, se refirió a la posibilidad de que Netflix estrene una nueva temporada de la exitosa producción. Según contó a Rolling Stone, aún no existe una confirmación certera sobre cuáles serán las condiciones de los nuevos episodios.

“Te juro que no sé nada”, dijo, agregando que “solo sé que va a haber una segunda, pero eso es todo. (…) Ni siquiera sé si voy a estar yo, o quiénes van a participar", recalcó.

Las palabras causaron revuelo, pues los fanáticos esperan la continuación de la historia del astro mexicano. Y aunque insistió en no saber qué pasará, si se abrió a conversar sobre su vida y las consecuencias que le trajeron su participación en la serie.

"¡Pues me gusta! A esto me dedico, ¿no? Imagínate si no me gustara. (…) Fue un cambio muy rápido, claro. Pero sigo en el colegio y hago mis actividades", dijo.

A pesar de su confirmación, la productora Gato Grande no ha entregado ningún reporte sobre la posibilidad de una segunda parte.