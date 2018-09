El áspero diálogo entre el “Pollo” Valdivia y JC Rodríguez por escena de Fran Undurraga

Ayer Valdivia defendió su decisión de no editar un momento en que la modelo mostró accidentalmente uno de sus pechos, pese a que ella le pidió cortar el momento. Rodríguez le dijo que “ahí estai hablando de tu ego tremendo”.

El animador Juan Carlos Valdivia y el periodista Julio César Rodríguez, tuvieron un tenso cruce de palabras a raíz de un episodio ocurrido con Francisca Undurraga, por una escena que la modelo pidió cortar en 2014 y a lo que el “Pollo” no accedió.

En “Toc Show” a Undurraga se le pidió recrear un topless que había realizado en un evento. La modelo bromeó con el asunto y en forma accidental, mostró uno de sus pechos.

Esa es la escena que Undurraga solicitó eliminar del programa, el cual es grabado, pero Valdivia no accedió. Recordando la situación en “Síganme los buenos” con Julio César Rodríguez, el “Pollo” dijo que “ocurrió en vivo, pasó. Por lo tanto nosotros no trabajamos de ese modo”, cuando fue consultado por su decisión de no editar el material, pese a que había sido una petición de Undurraga quien trabajaba entonces junto a él.

“Yo consideraba que no era tan escandaloso. Puede que esa persona se haya sentido afectada y si es así, uno después se disculpará”, dijo Valdivia.

Rodríguez, en tanto, respondió que “pérdoname que te lo diga, pero ahí estai hablando de tu ego tremendo, lo que te salió recién es espejo de un ego que no cabe acá” y le preguntó si acaso no le importaba lo que pensaba la otra persona.

Valdivia insistió en que si una persona, realiza un acto por su voluntad, y luego se da cuenta de que no le gusta y pide borrarlo, no es un argumento suficientemente válido. “Piénsala bien antes, edítate, somos adultos, gente con criterio” dijo el “Pollo”.