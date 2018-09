El duro round entre el "Pollo" Valdivia y JC Rodríguez: "Estás hablando de tu ego tremendo"

09:32 La discusión comenzó porque el esposo de Claudia Conserva recordó cuando Francisca Undurraga mostró un seno en "Toc Show". Pese a que ella pidió que cortaran la imagen, no lo hicieron.

En el último capítulo de Síganme Los Buenos, Juan Carlos "Pollo" Valdivia estuvo invitado al programa, donde se enfrentó en un duro round con el conductor del show, Julio César Rodríguez.

El "Pollo" recordó cuando a Francisca Undurraga se le escapó un seno en "Toc Show". "Ella quería que esa parte la sacáramos y no. Ocurrió en vivo, pasó. Nosotros no trabajamos de ese modo. Lo que pasó, pasó, y yo consideraba que no era algo tan escandaloso", señaló.

Fue ahí que el conductor de Primer Plano se enfadó: “Perdóname que te lo diga, pero ahí estás hablando de tu ego tremendo. Lo que te salió recién es el espejo de un ego que no acabe acá. 'Me dijiste que yo consideraba que no le afectaba' y ella dijo que sí. Cómo es más importante lo que tú consideras que lo que te dice una persona”.

Sin embargo, el esposo de Claudia Conserva se defendió: "Somos adultos, somos gente con criterio. Tenemos que saber qué hacemos y qué no hacemos. A veces la gente dice cosas y se arrepiente, pero están contratados en la televisión precisamente para eso. Todos tienen un brazo armado en un canal de televisión”.