Maitén Montenegro se despidió de Rojo: "No me olviden que yo no lo haré"

"Así partió la gran aventura...cae el telón y los aplausos resonarán en los sueños... para mí un fantástico desafío. Gracias !!!!! Ya nos encontraremos... no me olviden que yo no lo haré", fueron las palabras conlas que Maitén Montenegro se despidió de su participación en el programa "ROJO".

La publicación fue compartida por la artista a través de su cuenta de Instagram y la noticia fue confirmada más tarde por Emol.

Luego del final de la primera entrega, también se espera que lleguen nuevas figuras y se vayan otras. Ese será el caso de Cristián Ocaranza y Daniela Castillo, quienes dejarán la pantalla y serán reemplazados por el bailarín Rodrigo Díaz y la cantante Carolina Soto.