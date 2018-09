Kylie Jenner: "El embarazo cambió por completo mi cuerpo a una edad súper temprana"

La celebrity Kylie Jenner dio a luz en febrero de este año a Stormi, tras ocultar su embarazo durante los nueve meses.

En entrevista con Glamour UK, la empresaria se sinceró y dijo que "el embarazo cambió por completo mi cuerpo a una edad súper temprana, pero la verdad es que no me importa".

Según cuenta, el proceso a los 21 años fue un desafío "físico, mental y emocional", pero de todas maneras la califica como una "experiencia maravillosa".

Tras dar a luz, Kylie volvió a tener una curvilínea figura, al menos eso es lo que demuestra a sus seguidores en redes sociales. Sin embargo, dice que sus fans pueden llevarse una idea equivocada de su físico en comparación a como era antes del embarazo.

"Tengo estrías en mis senos. Tengo la sensación de que mi estómago no es el mismo. Mi cintura no es la misma. Mi trasero está mucho más grande y mis muslos son más grandes. Quiero decir, todo lo es".

Jenner confesó que tiene mucha ropa en su armario que no le queda buena y aseguró que debió cambiar su estilo para adaptarse a esos cambios.

Sus objetivos también son distintos a nivel físico. "Habría vuelto a hacer lo mismo de nuevo, pero mis pechos son como tres veces el tamaño que eran antes, algo que me preocupa", contó y dijo que luchará por tener abdominales.

Sobre los comentarios de tantos haters en redes sociales, la fundadora de Kylie Cosmetics dijo que existen muchas cosas negativas que llegan sin parar. "Me afectan, pero acabas desarrollando una habilidad para que no lo hagan tanto. Nada ha durado lo suficiente como para no poder superarlo, así que siempre que sale una mala noticia o un mal rumor, sé que acabará esfumándose también. Todo en esta vida es pasajero", finalizó.