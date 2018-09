Flaviana Seeling unió a tres generaciones en fotografía familiar por el cumpleaños de su hija

La brasileña Flaviana Seeling compartió una fotografía en redes sociales que se robó todas las miradas de sus seguidores, ya que juntó a tres generaciones de su familia para la instantánea.

La postal que quedó plasmada en el cumpleaños número 15 de su hija, reunió a su mamá Tania Gineste (60) que viajó desde Brasil para la fiesta de Giuliana Borlando.

La ex Axé Bahía relató a Lun por esta imagen que "todos los años nos tomamos una foto donde se encuentren las tres generaciones de mujeres. Antes también lo hacíamos con mi abuelita, pero ahora está en el cielo”.

El hijo menor de la bailarina, Gianlucas, también aparece en la imagen del recuerdo, la cual es una tradición muy significativa. “Es importante para mí juntar a las generaciones, ver cómo pasa el tiempo, la vida”, dijo.

La fiesta en donde la mayoría asisitó vestido de rojo, tuvo una sorpresa para la misma Flaviana. Su hija bailó una canción de axé en el escenario junto a uno de los ex compañeros de su mamá, Bruno Zaretti. "Me tomó por sorpresa”, añadió la ex Mekano.