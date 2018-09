Henry Cavill dejaría de ser Superman

13:30 El actor británico ya no interpretaría al hombre de acero y ya tendrían a su reemplazante.

El actor británico, Henry Cavill, no volverá a interpretar a Superman en el universo cinematográfico de DC Comics.

Según un informe de The Hollywood Reporter, el joven no habría llegado a un acuerdo con Warner Bros, por lo que ya no se pondría la capa del hombre de acero.

Recientemente Cavill fichó con Netflix para protagonizar la adaptación de The Witcher como Geralt de Rivia.

"Superman es como James Bond: después de un cierto número de películas tienes que buscarte nuevos actores", dijo una fuente a la publicación.

Y el reemplazante de Cavill en futuras producciones sería el actor Michael B. Jordan, quien fue antagonista en Black Panther.