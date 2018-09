Trinidad Segura invitó a Mayte Rodríguez a su casa y habló del quiebre con Alexis: "Fue la distancia"

La surfista Trinidad Segura invitó a su amiga Mayte Rodríguez a pasar un tiempo en su casa de Pichilemu, para que se "relaje y distraiga" tras dar la noticia sobre la ruptura con Alexis Sánchez.

El programa Intrusos llegó hasta la residencia de la deportista, donde conversaron con ella para conocer más detalles sobre el quiebre entre la modelo y el futbolista.

"La Mayte está bien, relajada, es una de mis mejores amigas y la invitamos porque toda la gente está hablando de ella, entonces se vino a despejar un poco", dijo Segura.

Consultada directamente por las razones del término, fue tajante: "Han inventado mil cosas y es tan simple, fue la distancia. No se pudo no más (...) al final las cosas no funcionaron, pero terminaron en súper buena onda. A ella le está yendo increíble y a él también, entonces no se pudo ir al otro lado del mundo".

Con esto, la deportista descartó todos los rumores sobre infidelidad entre la ex pareja. "Cero infidelidad. Tuvieron una relación súper normal y ella siempre me hablaba de él (Alexis) y me contaba puras cosas buenas".

En cuanto a quien tomó la decisión final de terminar, Segura afirmó que fue de ambos. "Fue algo súper conversado y de mutuo acuerdo. No sé con detalles si ahora hablan o no, pero veo que hay mucho cariño y uno nunca sabe, se pueden volver a reconciliar. Tampoco están enojados".

Finalmente, añadió que desconocía el polémico episodio del play station. Daniela Aránguiz contó en La Mañana de Chilevisión que en una oportunidad la modelo viajó a ver al futbolista, pero que él no la tomó en cuenta, lo que sería falso. "No sé, no creo que eso haya pasado, ella nunca me dijo nada", finalizó la rubia.