Actor que interpretó a Franco Soto en Verdades Ocultas contó cómo lo hizo para su actuación en el ataúd

El actor Ricardo Vergara, quien interpretó a Franco Soto en la teleserie Verdades Ocultas, reveló a Mega.cl cuáles fueron las técnicas que realizó para poder estar tanto tiempo al interior de un ataúd.

En la producción su personaje acaba de morir producto de un accidente en moto, por lo que los últimos episodios se han enfocado en su velorio.

"Varios colegas me preguntaban asi como asustados, 'oye y te vas a meter al ataud' (...) la verdad es que no es cómodo, pero intenté hacer un pequeño trabajo asi como de relajación para que los ojos no me tiritaran tanto", contó.

El actor se enfrentó a varias tomas de primer plano, por lo que dijo que debía aguantar la respiración lo máximo posible en esos momentos para hacerlo más real.

"Tengo los ojos muy piscina (claros) entonces con las luces del estudio sí me tiritaban mucho, entonces me relajé solamente. Es una experiencia dentro de las miles que hay en la actuación", acotó.

Vergara, dijo que su colega Viviana Rodríguez (María Luisa en la telenovela), le aconsejó fijar un punto (con los ojos cerrados) por sobre los ojos, lo que realmente generó menos "tiritones" oculares para sus escenas.