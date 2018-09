Bailarina de Rojo acusó ser víctima de una "falta de respeto" por parte de la producción

La bailarina Nicole Hernández, quien obtuvo el cuarto lugar en la gala de los bailarines de Rojo, protagonizó una polémica en la final del espacio de talentos, luego de conocer su ubicación en el concurso.

Ello pues previo al inicio del show, se anunció que de los cuatro finalistas, el cuarto lugar, que le correspondía a Hernández, obtenido como promedio de la votación del público y del jurado tras la actuación del lunes, no se presentaría en el evento final.

Hernández lloró y dijo "¿por qué me hacen esto?" y se mostró ofuscada ante la imposibilidad de presentarse en la gala.

Ante ello, se le ofreció la posibilidad de presentar su show, pero finalmente, la bailarina decidió no mostrar el espectáculo que había preparado, acusando una falta de respeto de parte de la producción del espacio.

"Amigos no me presentare porque considero que es una falta de respeto jugar con el trabajo de los artistas. Nunca se nos avisó que el cuarto lugar no se iba a presentar" escribió Hernández en sus redes sociales.

"A mí no me importa el lugar a sacar. Sí es muy frustrante jugar con miles de amigos que me ayudaron a montar mis shows. Los adoro con todo mi corazón" añadió Hernández.