Fernanda Figueroa y su nuevo romance: "Es súper bueno conmigo, me apoya full"

Tras su quiebre con José Luis "Joche" Bibbó, la modelo Fernanda Figueroa se refirió a la nueva relación sentimental que tiene, hace dos meses con Roberto, un joven mecánico.

En conversación con AR13, Figueroa dijo que "él es súper bueno conmigo, me apoya full, le gusta hacer las cosas que a mí me gusta hacer, me acompaña al mal, tenemos muchas cosas en común".

La modelo además explicó que lo conoce de hace un tiempo y que "lo conocí por Facebook pero nunca lo había visto en persona".

"La gente va a seguir diciéndome que me veía bien con el otro pero ha pasado mucho tiempo desde que terminamos" dijo Figueroa sobre la gente que aún le recuerda su relación con "Joche".