Aylén Milla realizó duras críticas a la falta de sinceridad en las relaciones

18:51 La modelo dijo estar "saturada de la sociedad". "Me van a gustar las chicas" planteó.

La modelo y ex chica reality Aylén Milla, lanzó una dura critica contra las personas que no son sinceras en sus relaciones de pareja.

A través de historias en su cuenta de Instagram, Milla ennumeró una serie de situaciones en las que hay falta de sinceridad en las relaciones, y cuestionó a quienes tienen dichas conductas.

La ex "Volverías con tu ex" apuntó a quienes tienen pareja y quieren salir con otras personas, como también en contra de las personas celosas de sus ex parejas.

También Milla criticó a la "gente que te envidia por que le pareces linda a otras personas" y llamó a que la gente elija entre si se está con alguien y si no "chao, bye".

"Si tenés ganas de estar con otra persona, entonces quédate soltero" dijo Milla, al tiempo que planteó que si alguien está con una persona con la que no quiere estar, debe dejarla y terminar de "tocarle los cojones" a ese otro.

"Estoy saturada de la sociedad" planteó la ex chica reality, quien además dijo creer que "me van a gustar las chicas".

En sus registros Milla también mandó un mensaje y dijo que "las mujeres no somos objeto" y pidió que quienes se acerquen buscando sexo, sean sinceros y lo digan.

También pidió que las personas casadas, que tienen relaciones por fuera de esa relación, sinceren sus intenciones y digan si dejarán o no a su cónyuge.