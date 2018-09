Betsy Camino celebró sus 26 años y volvió a dedicar misterioso mensaje a "V"

La modelo cubana Betsy Camino celebró su cumpleaños 26 la noche del sábado en compañía de sus amigos más cercanos. Y aunque aseguró no ser una fanática de esta fecha, insistió en que está vez fue una excepción.

"Para los q no me conocen .... No me gustan mis cumpleaños. Pero este fue lejos el mejor de todos !Gracias a mis 3 familias chilenas , mis amigas @marymeloq y @conie.ignacia , todo el equipo de @queriendochiletv , @esteban_olguin_v , a mi V y a todos ustedes también que me llenaron de mensajes hermosos y buenas vibras les deseo todos miles de bendiciones y por supuesto felices fiestas patrias !!!" escribió.