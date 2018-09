Critican actitud de Joaquín Méndez con su acompañante al matrimonio de Viñuela

En la edición del viernes de Primer Plano, repasaron el matrimonio de José Miguel Viñuela y, uno de los episodios del evento.

Ello fue la asistencia del panelista de Mucho Gusto, Joaquín Méndez, quien de acuerdo a las versiones del espacio, habría dejado muy molesta a su invitada.

Méndez invitó a una joven viñamarina que conoció a través de redes sociales, invitación que extendió un día antes del matrimonio.

La joven, según explicó el propio Méndez en Mucho Gusto, no tenía cómo trasladarse a Santiago. "Había problemas, ella no tenía como llegar a Santiago rápidamente. Ella no tenía vestido ni sabía como maquillarse para la ocasión, y Joaquín asume esa responsabilidad (...) le dice ‘si tú estás dispuesta a acompañarme, no te preocupes por transporte, por vestuario, ni por maquillaje. De todo ese me hago cargo yo’" confidenció Karol Lucero en el mismo espacio, según consignó Glamorama.

Méndez también dio más detalles y dijo que "la chica llega a Santiago, ya se hacen las 10 de la mañana y me manda opciones de vestidos. Ni siquiera la conocía y ya me estaba preguntando ‘¿cómo me queda?’, la típica pregunta que nos molesta a los hombres… Es un matrimonio caro, pero feliz".

El problema, sin embargo, se habría generado, según comentaron en Primer Plano, porque la pareja no tuvo química y Méndez compartió más con el resto de los invitados al evento, que con su acompañante.

De acuerdo con la versión del espacio televisivo, Méndez habría comentado todo el episodio a sus conocidos en el matrimonio, lo que habría generado risas y algunas burlas.

El hecho habría generado, según Primer Plano la molestia de la joven.

"Parece que la niña se enojó también porque se estuvo hablando de ella. Pero bueno. Pero, él escogió el método. Mejor llevar siempre a alguien conocido" dijo el periodista Rodrigo Herrera a Primer Plano.