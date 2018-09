"Afro Balvin": J Balvin compartió imagen del recuerdo

12:00 El artista subió a su cuenta de Instagram una fotografía con varios años menos y con un look totalmente distinto al que luce en la actualidad.

Sorpresa causó entre los seguidores del reguetonero J. Balvin, una imagen que compartió en su cuenta de Instagram en la que mostró su apariencia de cuando era más joven.

Aunque no especificó la fecha de la fotografía, el propio artista puso el acento en su peinado y escribió "afro Balvin", lo que causó una serie de palabras de sus seguidores.

"Si no me quisiste así......" o "Jon Secada style" fueron algunos de los dichos de los seguidores del artista en la red. La fotografía suma más de 658 mil me gusta desde la fecha de su publicación.