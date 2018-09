"Game of thrones" y "The Marvelous Mrs. Maisel" triunfaron en los Emmy

Las series "Game of thrones" y "The Marvelous Mrs. Maisel", de HBO y Amazon, respectivamente, triunfaron en la edición número 70 de los premios Emmy que se celebró el lunes en el teatro Nokia de Los Ángeles.

En la gala conducida por los comediantes Michael Che y Colin Jost, quienes incluyeron en la apertura bromas sobre el racismo y las denuncias por acoso sexual en Hollywood, sorprendió el firme regreso de "Game of thrones" y el arrasador éxito de "Mrs. Maisel".

La primera se llevó tres galardones mencionados en la gala -aparte de los seis que ya se conocían-, entre ellos el más importante de la noche a mejor serie de drama; mientras que la segunda consiguió cinco en la categoría de comedia, incluido el de mejor dirección, guion y actriz principal.

En su regreso a los premios, luego de estar ausente en 2017, la historia basada en los libros del escritor George R.R. Martin dejó claro que la saga de siete temporadas sigue siendo la preferida de los 22.000 miembros de la Academia de Televisión que votaron. Peter Dinklage consiguió su tercer premio Emmy como mejor actor de reparto por su papel de Tyron Lannister en la fantasiosa historia creada por David Benioff y D.B. Weiss.

"Game of thrones" lideraba los premios con 22 nominaciones, seguida por "Westworld" con 21, que fue también galardonada con el premio a mejor actriz de reparto para Thandie Newton. Con el reconocimiento a mejor serie de 2018, que se suma a los 38 que la convirtieron en la más galardonada de la historia de los Emmy, el canal de pago HBO mantuvo en esta edición su liderazgo sobre las plataformas de streaming Netflix y Hulu.

La gran ganadora de la noche fue Amy Sherman-Palladino que recibió los premios a mejor guion y mejor dirección de serie de comedia con "The Marvelous Mrs. Maisel", que cuenta la historia de un ama de casa de los años 50 en Nueva York. Aunque la española Penélope Cruz, el puertorriqueño Ricky Martin y el venezolano Édgar Ramí­rez no ganaron en las dos categorí­as a las que aspiraban por sus papeles en "The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story", la producción se llevó tres premios.

El primero al mejor actor por el papel de Andrew Cunanan para Darren Criss, el segundo a la mejor dirección para Ryan Murphy y el tercero y más importante como mejor miniserie. Un triunfo para FX. "Creo que algo muy especial está pasando para la comunidad latina en general. Todavía hay mucho más para nosotros no solo en la música, sino también en la actuación", afirmó Martin en diálogo con "Variety" antes de entrar a la gala.

Netflix, que acaparaba el mayor número de nominaciones con 112 en total, consiguió el premio a mejor telefilme para "Black mirror", mejor actriz principal de serie de drama para Claire Foy por su papel de Isable II en "The Crown", mejor actriz de telefilme para Regina King en "Seven seconds" y mejor reality estructurado con "Queer eye".

"The Handmaid's Tale", del servicio streaming Hulu, ocupaba el tercer lugar de las nominaciones con 20 y se llevó el premio de mejor actriz invitada para Samira Wiley.

El programa de gags de la cadena NBC "Saturday Night Live", que contaba con 21 nominaciones, se llevó el premio a mejor serie de sketches mientras que "Last week tonight with John Oliver" de HBO consiguió el de mejor serie de variedades. La cuota romántica de la noche estuvo a cargo del director Glenn Weiss, quien subió a la tarima para recibir el premio a mejor dirección de un especial de variedades por los Oscar en la cadena ABC y le propuso desde allá­ matrimonio a su novia.

Durante la ceremonia fueron recordadas figuras que fallecieron en el último año como la cantante de soul Aretha Franklin. Además, hubo una mención especial para los damnificados por el huracán "Florence" que el fin de semana pasado azotó la costa este de Estados Unidos.