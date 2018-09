Fanático de Xuxa murió luego de tomarse una fotografía con la artista en Argentina

Hernán Mondragón eran un fanático de Xuxa y desde su adolescencia que seguía la carrera de la brasileña. Sin embargo, nunca sospechó que moriría frente a la artista tras desvanecerse en el último encuentro que tuvo con ella.

Lo que sorprendió a sus amigos es que un día antes de ir a encontrarla en el aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires, había anunciado por redes sociales que estaba ansioso y que "moriría de un infarto".

La artista presenció el fatídico momento, cuando él se desplomó tras obtener la que sería su última fotografía juntos, misma imagen que ella viralizó en redes sociales donde se despidió del fan.

"Cuando dejé de hacer el programa en Argentina me quedé días con la carita de Hernán Mondragón en mi cabeza...Siempre que me veía era emoción pura... Hoy, a la llegada al aeropuerto se emocionó tanto que la pasó mal e increíblemente se fue... Era mi seguidor, mi fan y amigo. Ahora se volvió mi ángel. Mi corazón está apretado por no poder hacer nada por vos, lo siento. Voy a guardarte en mi alma", escribió.