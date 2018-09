Betsy Camino desafió Instagram y posó desnuda

La modelo cubana Betsy Camino desafió las leyes de Instagram y compartió algunas imágenes en su red social donde aparece desnuda.

Tras cumplir sus 26 años, la actual reina del Festival de Viña del Mar decidió publicar las osadas fotografías donde luce su figura junto a un potente mensaje sobre la felicidad.

"Que nadie te diga que hacer, cómo vestir, cómo vivir !!! Hagas lo que hagas ... si te hace feliz ... dale con todo no mas !! Y de ante mano para LOS q criticaran por traer nada de ropa ... sorry pero me importa poco", escribió.

La última instantánea alcanzó más de 13 mil "me gusta", pero no era el único de sus post donde aparece sin ropa.