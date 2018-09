Pascual Fernández por el término de su pololeo: "Las imágenes hablan por sí solas"

09:30 El español ya no está más con la chef Daniela Castro y habría sido ella quien finalizó la relación por teléfono. El ex chico reality dijo que no se referirá a ese tema.

El quiebre en la relación de Pascual Fernández y Daniela Castro dejó a varios de sus seguidores tristes. La noticia se confirmó ayer en el programa Intrusos, pero se rumoreaba que los ex chicos reality no estaban juntos al no pasar las Fiestas Patrias juntos.

Mientras que la ex ganadora de "MasterChef" se fue a San Pedro de Atacama a pasar el 18, el policía español se quedó en Santiago y bien apenado. Así lo demostró al conversar con La Cuarta , medio al cual no quiso responder preguntas y fue tajante: "De ese tema no voy a hablar, las imágenes hablan por sí solas", dijo cabizbajo.

Ni los amigos más cercanos a la ex pareja sabían sobre el término del pololeo. Camila Recabarren, por ejemplo, amiga de Fernández desde el reality, indicó al medio que "desde que se pusieron a pololear los amigos no lo vimos más", entonces no sabía cómo o cuándo habían terminado.

La última fotografía que postearon juntos en sus redes sociales fue hace más de un mes el 17 de agosto y en Intrusos explicaron que fue Castro quien terminó la relación vía telefónica, bloqueándolo después de su Instagram.