Ex "Doble Tentación" Glendis Leyva representa a Chile en el Miss Latinoamérica Internacional

Los ex integrantes del reality "Doble Tentación" de Mega siguen asumiendo nuevos desafíos a más de un año de su mediático encierro. Uno de ellos es la modelo cubana Glendis Leyva, quien se enfocó completamente en las pasarelas y ahora representa a Chile en un certamen internacional.

Es que la joven está en Panamá participando del Miss Latinoamérica Internacional, concurso de belleza al que arribó luego de ganar la corona de Miss La Florida en mayo pasado.

La caribeña contó a LUN que se encuentra en Centroamérica desde el domingo pasado, y ya ha participado de diversas competencias con otras 19 postulantes al título del continente. "Saqué el tercer lugar en la categoría Traje Típico con un diseño de fantasía pascuense", señaló.

"Me ha ido súper bien, me siento segura. No ganar bandas durante la competencia no quiere decir que no tenga posibilidades de ganar la final. Mi pasarela es una de las mejores y tengo buen manejo con las cámaras", añadió la modelo.

Leyva también que ha recibido un gran apoyo popular en las votaciones por Internet, por lo que ya se siente una ganadora.

El concurso llegará a su fin durante este sábado, jornada en la que se revelará el nombre de la postulante triunfadora.