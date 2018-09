Benjamín Vicuña compartió la foto más tierna de China Suárez y Magnolia

Benjamín Vicuña compartió una tierna fotografía para dar la bienvenida a la primavera con sus dos hermosas "flores".

El actor publicó una imagen de Eugenia "China" Suárez y la hija que tienen en común, Magnolia. Ambas posaron y sonrieron para la cámara del padre de familia.

Fue hace solamente un mes que la nueva pareja de Vicuña se atrevió a mostrar el rostro de sus hijas en redes sociales. Primero fue la bebé que tuvo a principios de año y luego Rufina, la niña que tuvo hace cinco años con Nicolás Cabré.

En pocas horas la tierna imagen alcanzó más de 348 mil "me gusta" y cientos de comentarios positivos: "Hermosisimas, esos ojos me matan", "no me canso de mirarlas", "bellas las dos", "cuídalas a las dos hermosas", fueron algunos de los mensajes.

