Amigos de Toarii confirman su relación con Daniela Castillo: "El amor está recién naciendo"

10:30 La cantante y su ex pupilo de Rojo, pasaron las Fiestas Patrias juntos en Maitencillo donde fueron vistos por los fans. Amigos de Toarii afirmaron que no han formalizado nada y que todo partió después del programa.

Tras los rumores que dio a conocer el programa Primer Plano sobre una relación entre el ex participante de Rojo, Toarii Valantín, y su ex coach, Daniela Castillo, se han ido develando más detalles de su cercanía.

Mientras que varias personas y fanáticos del programa de TVN los vieron pasar las Fiestas Patrias juntos en Maitencillo, los más cercanos del cantante afirmaron que existe un vínculo que aún no está oficializado.

Según detallaron algunos testigos que los vieron en el balneario a La Cuarta , fueron a comer a un restaurante donde intentaron "pasar piola" con polerones, pero igualmente terminaron saludando a los fans.

"Ellos estaban en la suya, se veían bien como pareja, todo muy tranquilo entre ambos, se nota que llevan un tiempo por como se trataban”, contaron.

En entrevista con Lun , los más cercanos de Toarii se atrevieron a contar la verdad. Juan Francisco Matamala, por ejemplo, indicó que no tienen nada formal aún.

"Son como amigos con ventaja que lo están pasando bien. No andan de la mano y no andan pegados todo el día (...) mientras estábamos en el programa no pasó nada. Todo empezó con una amistad de mucho cariño", precisó y dijo que "el amor está recién naciendo".

Carla Costa, otra de sus amigas, dijo que ambos se están conociendo y todo iría bien. "Todo esto pasó después del programa", enfatizó. Javiera Aranda, con quien vincularon a Toarii en el show, dijo que "hace rato se gustaban. Se notaba".

Lun contactó al ex participante de Rojo, quien dijo unas escuetas palabras: "No quiero hablar de eso. La verdad, prefiero dejar mi vida personal fuera de los medios”.