Nataly Chilet contó que regresó una argolla de compromiso por encomienda

Nataly Chilet reveló que en dos ocasiones le han propuesto matrimonio y que en ambas oportunidades no ha aceptado dar el paso por diferentes motivos.

Eso sí, más allá de entregar detalles sobre sus relaciones fallidas, la panelista de Intrusos contó una anécdota que nunca olvidará y es que en el segundo noviazgo, terminó enviando la argolla de compromiso por encomienda.

Según detalló Glamorama , Chilet tiene pésimos recuerdos de sus ex. "El primero se portó muy mal, se portó pésimo, y después llegó y se quería casar. Típico el hombre para enmendar el error, y no. En otra oportunidad también y, de hecho, le mandé la joya por Chilexpress. No me acuerdo si era esa o por FedEx", relató.

La modelo dijo que decidió enviarle el "regalito" a este segundo novio porque una de las características de él es que siempre pelaba mucho a sus ex's.

"Yo dije ‘probablemente cuando termine conmigo también me va a pelar. Y para que no tenga argumento para pelarme, se lo voy a mandar para que quede un registro. Para que no me andes pelando'", sostuvo.

El paquete también se lo mandó con un mensaje "bien cariñoso" que no quiso revelar, pero igualmente añadió que antes de mandar la encomienda ya habían terminado.

"Me lo regaló, después como que lo pensé y habíamos tenido varios problemas también. Lo mandé de vuelta y dije ‘¿sabes qué?, esto no da más".