Justin Theroux y su separación de Jennifer Aniston: "Nos rompió el corazón"

El actor Justin Theroux habló por primera vez de su separación de Jennifer Aniston, con quien estuvo casado casi tres años.

"Nos rompió el corazón, solo en el sentido de que nuestra amistad no iba a ser igual, especialmente en el día a día. Pero la amistad se ha reconducido y ha cambiado, ya sabes, así que es parte de algo de lo que ambos estamos muy orgullosos", dijo al The New York Times.

El también director confesó que la ruptura no ha sido para nada conflictiva. "La buena noticia es que probablemente haya sido -y estoy eligiendo mis palabras con cuidado- la separación más amable, en la que no ha habido hostilidad", dijo.

"Ninguno de nosotros está muerto, ninguno de los dos está tratando de arrojarse hachas uno contra el otro", aclaró. "Es más como, es amistoso. Es aburrido, pero, ya sabes, nos respetábamos lo suficiente como para que fuera lo menos doloroso posible ", agregó.

El actor de The Leftovers dio algunos detalles de qué fue lo que los llevó a tomar la determinación de separarse. "En realidad, fue una sucesión de pequeños hechos. Pero para la prensa, todo parece ser un 10 en la escala de Richter si el titular es lo suficientemente grande y lujurioso", dijo en relación a los rumores que acompañaron la relación y que incluyeron supuestas infidelidades y al siempre presente "fantasma" de Brad Pitt, ex marido de Aniston.

"Como la actividad de los actores hace que muchas veces nos encontremos separados de nuestras familias por largos períodos de tiempo, las separaciones no se sienten como un simbronazo, como sucede con las parejas comunes, donde todo es como si tuvieras que dividir un bebé a la mitad", explicó.