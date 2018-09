José Miguel Viñuela narró íntimo detalle de su luna de miel en Venecia

El animador José Miguel Viñuela entregó íntimos detalles de su luna de miel con Constanza Lira, con quien se casó a principios de este mes.

En medio de las conversaciones del panel del programa "Mucho Gusto" de Mega, el conductor reveló que tras la boda viajó con su pareja a Venecia, lugar donde iba a empezar la "campaña" para tener un nuevo hijo.

Viñuela afirmó que tras el agotador viaje a Europa decidieron ir a caminar por la ciudad italiana. La idea de él era disfrutar el paseo, pero ella al parecer no estaba en la misma sintonía.

"Llegué a la pieza y nos tenían una botella de champagne en el hotel, recién casados. Le dije '¿cómo no nos vamos a tomar la botella?'. 'Son la una y media de la mañana, estoy agotá'. Le dije 'perdóname, San Francisco está dentro de mi, así que ¡pap!', botella de champaña. Ahora con la ventana abierta, además las piezas son gigantes. Abro las ventanas, entra el viento, la gente caminando por abajo. Música, tarantella, ¡y ahí quedó la cagá! Tuve que cerrar las ventanas, porque había gente", narró.

El animador afirmó que estaba decidido a tener una intensa noche de luna de miel. "Le dije 'ahora vamos a hacer el amor'. Yo embalado, imagínate, desnudo en la ventana. Pasaba la gente abajo y yo apoyado. Me doy vuelta ¡y estaba durmiendo!. Le dije '¡hey, no te duermas!'. 'No mi amor, es que estoy muerta'. Como estábamos en campaña me dice 'dale nomás'", contó.

"Abrí las ventanas y le digo 'mira el panorama que tenemos acá. Y con una botella de champaña prosecco, el mejor prosecco'", añadió.

Viñuela afirmó que quería una gran noche ya que estaban en el "epicentro del romanticismo", lo que finalmente pudo lograr luego que a su esposa se le pasara el sueño.