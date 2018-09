Asia Argento sintió rabia tras el suicidio de su pareja Anthony Bourdain

10:33 "La rabia me mantiene con vida, ya que de otro modo, esta desesperación no tiene fin, no hay fin", dijo la actriz italiana.

La actriz Asia Argento al principio sólo sintió rabia tras el suicidio de su compañero sentimental, el mediático cocinero Anthony Bourdain, según contó entre lágrimas el lunes en el programa de televisión británico "DaylyMailTV".

"La rabia me mantiene con vida, ya que de otro modo, esta desesperación no tiene fin, no hay fin", dijo la intérprete de 43 años. "Estaba furiosa porque me abandonó a mí y a mis hijos", explicó Argento sobre su primera reacción. "Pero ahora esta rabia ha sido sustituida simplemente por esta pérdida, este agujero que nada puede llenar", añadió.

El chef televisivo Bourdain se quitó la vida a principios de junio a los 61 años.

Recientemente, Argento, que es una destacada activista del Movimiento #MeToo, se ha visto involucrada en un escándalo de abusos sexuales: el actor Jimmy Bennett la acusa de haberlo violado cuando él tenía 17 años y ella 37, algo que la actriz niega.