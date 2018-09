Don Francisco y denuncia de Natalia Valdebenito por abusos en Sábado Gigante: "Nunca supe de algo muy grave"

El animador Mario Kreutzberger salió al paso de los dichos de la comediante Natalia Valdebenito, quien aseguró que durante su paso por el "Clan Infantil" de Sábado Gigante fue testigo de situaciones de abuso y acoso en contra de sus compañeros.

"Pasaron cosas que tienen que ver con la seguridad de los niños. No la mía, por eso también me cuesta meterme en ese tema", señaló la ex "Club de la Comedia" al programa CNN Íntimo.

Valdebenito añadió que "me parece que son las personas (afectadas) las que tienen que hacerse cargo. ¿Cómo yo le puedo lanzar esa bomba también a esa persona? Él tal vez no quiere decir nada en este minuto".

Don Francisco respondió a estos dichos, y mientras presentaba la nueva versión de la Teletón en el matinal Mucho Gusto habló de las declaraciones de la comediante, expresando que "no se ha dicho específicamente qué pasó".

Kreutzberger no descartó que "en cuarenta años tiene que haber habido alguna dificultad", pero afirmó que "yo nunca supe de algo muy grave".

"Me imagino que una mamá se enojó con un camarógrafo o con un productor o un niño se enojó con otro niño y consideró que fue perjudicado. Eso es lo que conozco", añadió.

El conductor insistió con que "no hay ninguna acusación" sobre supuestos abusos a niños en el programa. "Hay una cosa que no está clara y le están dando más (cobertura) de lo que corresponde", cerró.

Durante este martes Valdebenito respondió a quienes la cuestionaron por entregar esta acusación.

"No deja de sorprender la gran cantidad de personas que NO CONDENA el abuso a menores. Yo no quiero tener hijos y se me acusa de insensible y mil cosas más, pero quienes los tienen prefieren esconder intereses personales por sobre la seguridad de los niños. ¡TODOS VAN A CAER!", escribió.