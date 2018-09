Estos serían los tres compañeros de elenco que Nicole Block acusó en Youtube

Nicole Block bautizó su canal de Youtube y uno de sus primeros videos fue contar las razones de por qué abandonó su carrera en televisión.

En ese segmento, la actriz que ahora se mudará a Los Ángeles, California, relató que había tenido una pésima experiencia en el área dramática de Mega con "Tranquilo, papá", en donde además dijo que había sufrido "bullying laboral".

Sin embargo, aunque no dio nombres y solamente hizo algunas descripciones del elenco, en el programa Intrusos dijeron quienes eran los tres actores principales a los que ella se refería en su video.

El primero de ellos fue el actor Francisco Puelles, más conocido como "Chapu", y es que Block sí habló directamente de su partner en el set.

"Él era mi compañero, mi enamorado. Él llegaba todas las mañanas y se miraba en el espejo y yo veía un fusión entre Ryan Gosling y Leonardo Di Caprio. Él creía que le tocaba el protagónico, pero no era así (...) y la cosa no caminaba, no andaba (con ella). Andaba refunfuñando y amurrado", relató por el actor.

En el panel agregaron que los otros dos acotores reconocios del área dramática a los que criticó Block fueron Francisco "Pancho" Melo y Francisca Imboden, protagonistas de la teleserie y sus padres en la ficción.

"Los rostros creen que tienen un superpoder y pueden someter a los pollos (nosotros). Para quienes no saben, existe la ley de los rostros. Hay que buscarles el ticket de colación, aceptar sus bromas machistas, decir que sí a todo y siempre y saberse completa su carrera", detalló la joven quien interpretó a Fernanda en la producción de Mega.