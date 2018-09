Ariana Grande adoptó a uno de los perros de su fallecido ex novio Mac Miller

Un emotivo gesto fue el que realizó la cantante estadounidense Ariana Grande, quien decidió adoptar a uno de los perros de su ex novio, el rapero Mac Miller, quien murió el 7 de septiembre pasado debido a una sobredosis.

Durante los últimos días la artista mostró fotos en los que apareció junto a Myron, quien fue la mascota del fallecido músico por cerca de un año.

La pareja alcanzó a durar dos años, en una relación que estuvo marcada por las adicciones de él. De hecho, ella escribió un mensaje días después de su muerte, donde expresaba su rabia por el triste desenlace del joven,

"No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hablamos sobre esto muchas veces. Estoy tan enojada, tan triste que no sé qué hacer", afirmó.

Grande, que actualmente está comprometida con el comediante Pete Davidson, se ha mantenido con bajo perfil y ha hablado sobre Mac Miller sólo a través de mensajes en las redes sociales.