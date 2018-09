Revelaron los testimonios de mujeres que se querellaron contra Nicolás López

Este lunes se revelaron detalles de la primera querella presentada en contra del director de cine Nicolás López, quien es acusado por acoso, abuso e incluso violación por varias mujeres.

El noticiero Chilevisión Noticias entregó extractos de la acción judicial llevada a cabo las actrices María Jesús Vidaurre y Lucy Cominetti, además de otra mujer que acusó al director de cine de haberla violado en 2004, cuando era menor de edad.

Vidaurre habló de su episodio con el cineasta, afirmando que "él estaba muy borracho y en un momento me tiró contra la pared y me empezó a dar besos en el cuello, yo lo sentía como dominante. le empecé a decir Nicolás 'no, para, para, basta'. Él me tenía acorralada contra la pared, así que yo podía sentir su pene erecto en mi cuerpo. En todo momento yo intenté que no se alterara porque si lo hacía pensaba que podía violarme".

El otro testimonio es el de la mujer anónima, que relató que conoció a López en Reñaca y él se acercó para invitarla a un preestreno de la película “Promedio Rojo”. Tras la invitación y luego de varios tragos, la joven cuenta que López la había invitado al hotel.

"Yo me desplomé en la cama, estaba muerta, él me sacó la polera y vio que no estaba depilada, me dijo: 'te podrías haber depilado' y yo le dije Nicolás, no va a pasar nada entre nosotros…él me dijo: lo sé, penetrar a una menor de edad es delito", señaló.

"A partir de ahí no recuerdo nada, hasta que desperté con Nicolás desnudo encima de mí, estaba arriba mío, hincado sobre mi pecho, bloqueándome los brazos con sus piernas. Nicolás en esa época era muy gordo, yo no entendía qué es lo que estaba pasando, pero era tanto su peso, que me costaba respirar. Nicolás refregaba su pene por mi cara y cuello", añadió.

Tras la emisión del reportaje televisivo, López emitió un comunicado, en donde afirmó que desconoce el contenido de la querella en su contra, y que una vez conocidos los detalles "ejerceré mi derecho de defensa ante los tribunales entregando todos los antecedentes que sean necesarios para probar mi inocencia".