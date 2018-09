Josefina Montané relató el acoso que sufrió por Nicolás López: "Hice la denuncia por mis hijas"

La actriz Josefina Montané fue una de las ocho mujeres que denunció por primera vez al director de cine, Nicolás López, en el reportaje de Revista Sábado, donde se destapó esta serie de acoso sexual y laboral que varias mujeres habían sufrido con él.



En el matinal Bienvenidos de Canal 13, la integrante del elenco de "Pacto de Sangre", contó detalles del abuso que sufrió y los motivos que la llevaron a estampar la denuncia en fiscalía.

"Me junté con él por un tema que para mí, era laboral.. Trató de curarme, me hacía unos tragos intomables y yo le decía 'conmigo no, no me vas a curar'", relató Pin Montané.

La actriz agregó que López siempre le bajaba el perfil a sus dichos, "me decía, 'qué te importa si igual vamos a terminar ... ' y ahí me preguntó si 'podía tocarme una teta' y después se ríe".

Entre lágrimas y visiblemente angustiada, la actriz de "Soltera Otra vez" se cuestiona hoy por qué en ese momento no reaccionó. "Uno después tiene tiempo para pensar y yo decía, por qué no le pegué y me fui (...) mi postura fue nunca más trabajo con él, ni le contesto llamado ni voy a sus estrenos".

Antes del reportaje de Sábado, Montané no había conversado el tema con nadie, pero aseguró que decidió hacer la denuncia por sus hijas cuando se fueron destapando otras historias. Hoy su testimonio está en fiscalía.

"Yo sentía que hacer el reportaje iba contra mis principios y de guata no quería hacerlo (...) pero tengo dos hijas mujeres. Lo hice por ellas, por las futuras generaciones de mujeres, ese fue mi gran motor, mis hijas", sostuvo.

La artista agradeció a la Red de Actrices Chilenas y señaló que pese al tiempo, es complejo para ella hablar del tema. "Es tan mediático todo, involucra a tantas amigas, compañeras", dijo emocionada.