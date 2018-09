Gisele Bündchen reveló que pensó en suicidarse

La top model brasileña, Gisele Bündchen, reveló que tuvo pensamientos suicidas en algún momento de su vida.

"Las cosas pueden ser perfectas por fuera, pero no tienes idea de lo que está sucediendo realmente", dijo Bündchen en una entrevista a People. "He sobrevivido, pero no cambiaría nada ya que quién soy hoy es debido a esas experiencias", agregó.

De ser una adolescente que no se sentía especial, Bündchen se convirtió en una modelo que desfiló para grandes marcas, consiguió un contrato de 25 millones de dólares con Victoria's Secret y sostuvo un romance con Leonardo DiCaprio.

Tras convertirse en una celebridad, la joven comenzó a sufrir ataques de pánico, el primero durante un vuelo en un pequeño avión. Luego ese miedo se transformó en ansiedad frente a los túneles, ascensores y espacios cerrados.

La modelo de 38 años contó que "sentía que no me estaba permitido sentirme mal, pero me sentía impotente. Tu mundo se va haciendo cada vez más pequeño y no puedes respirar, que es la peor sensación que haya tenido".

Bündchen comentó que un día en su casa pensó en suicidarse. "Sentí que todo en mi vida iba a matarme. Todo se había convertido en una jaula, y yo era el animal atrapado en el interior. No podía ver una salida, y no podía soportar otro día sintiéndome así. La idea me dominó entonces: tal vez sería más fácil si saltaba. Todo terminaría".

La modelo consultó con especialistas, se medicó, pero finalmente hizo un cambio en su vida para bajar su nivel de estrés, dejó el azúcar y comenzó a hacer yoga.

En su momento de introspección se dio cuenta de que estaba "sola" y decidió separarse de DiCaprio en 2005.

"Todas las personas que se cruzan por nuestro camino son nuestros maestros. Creo que él era así y lo honro por lo que era", aseguró.

Desde 2009 está casada con el jugador de fútbol americano de los Patriots, Tom Brady, con quien tiene dos hijos.