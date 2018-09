Juan Pablo Queraltó se disculpó con Sergio Lagos por decir que no seguía en Canal 13

El periodista de Chilevisión, Juan Pablo Queraltó, se disculpó con el animador de Canal 13, Sergio Lagos, esto luego de informar que supuestamente no seguía en el canal de Luksic, algo que fue desmentido de manera irónica por el aludido.

En declaraciones al programa "Intrusos" de La Red, el comunicador reconoció que hubo una falla en la información que entregó el viernes pasado en el panel del programa "Primer Plano".

"Yo cometí un error gigante, la información no era correcta y he tratado de comunicarme con él precisamente para ofrecerle disculpas, porque creo que cuando uno comete un error uno tiene que dar la cara y asumirlo. A veces nos hemos equivocado, y yo creo que el fervor del vivo hace también que uno traspase un dato que me habían informado, que no era el más correcto", expresó.

A través de su programa de trasnoche "Sigamos de Largo", el ex animador del Festival de Viña del Mar bromeó con los dichos del reportero de farándula.

"Yo quiero comentar algo, hoy día después de algunos datos que fuimos recabando tenemos que comentarles que Juan Pablo Queraltó no sigue más, no hay renovación de contrato para Juan Pablo Queraltó. Es importante destacarlo", afirmó el conductor.

Sobre esta parodia, el ex "SQP" señaló que "creo que juega también a eso, yo me río, yo lo permito absolutamente, y más aún cuando uno da una información y comete un error y da una información que finalmente no era, no chequeé bien".