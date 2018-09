Andrés Caniulef reapareció en TV y habló sobre su depresión: "No podía dormir porque tenía pánico"

El periodista Andrés Caniulef reapareció en televisión abierta tras cuatro meses de ausencia, tiempo en el que ha estado en recuperación de su depresión.

El profesional llegó hasta el matinal "Muy Buenos Días" de TVN, donde confesó los fantasmas que ha debido enfrentar tanto en el plano personal y laboral por su enfermedad.

"No recuerdo qué pasó. Yo tengo consciencia clara de las últimas dos semanas de mi vida, respecto de disfrutar de mis días libres. Para mí antes no fue descanso ni días libres. Mi cuerpo se durmió y mi mente me atormentó durante mucho tiempo", expresó.

Caniulef agregó que "el golpearme contra esta muralla me rompió el ego. El no aprovechar esta enorme tribuna, el ser banal, darle tribuna y espacio a los chascarros, cuando podemos crecer. Partí de cero y entendiendo que nunca hice nada solo".

"En las noches yo no podía dormir porque tenía pánico, aún así me levantaba al matinal, me acostaba a las 4 o 5 de la mañana. No sabía lo que me pasaba, tenía angustia de no poder trabajar, que al otro día iba a estar mal, que no iba a cumplir, que no iba a ser el mismo de siempre, que no iba a estar tan preparado para el backstage. Eso fue lo que finalmente me hizo caer", añadió.

El ex integrante de "La Mañana" de Chilevisión también habló sobre su vida en pareja, afirmando que "con Sebastián (su ex) tuve momentos muy felices, pero no era la felicidad absoluta que uno busca en una relación de pareja. Di un paso al costado porque dejé de ser yo. Eso me tiró al suelo".