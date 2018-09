Toarii Valantin compartió imagen con Daniela Castillo por la celebración de su cumpleaños

El vínculo entre el integrante de "Rojo" Toarii Valantin con su ex coach, la cantante Daniela Castillo, se estaría confirmando definitivamente, ya que ambos aparecieron compartiendo una significativa celebración.

Es que el joven artista compartió imágenes de la celebración del cumpleaños de Castillo, el que se celebró ayer.

En un video compartido en sus historias de Instagram aparecieron los dos abrazados frente a un espejo. En otra publicación aparece una foto de Daniela con la palabra "regalo".

En declaraciones a "La Mañana" de Chilevisión, la intérprete no desmintió ni descartó su relación con Toarii, pero negó que su salida del programa de TVN tenga algo que ver con esto.

"Se han dicho muchas cosas. No quiero caer en el desmentir o afirmar porque se abre puerta para seguir hablando. Mi salida no tiene que ver con eso. Yo no me puedo hacer cargo de lo que diga la demás gente", afirmó.