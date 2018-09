El colaless hecho de dulces que incomodó a Karla Constant

09:48 Ivette Vergara quiso sorprender a su compañera en el matinal de mega y le llevó la prenda de regalo. “Estas cuestiones no, Sexo y comida no van” dijo Vergara que le indicó la coanimadora del matinal.

De acuerdo con información de LUN, las animadoras del matinal de Mega, Ivette Vergara y Karla Constant, vivieron una curiosa situación a partir de un regalo.

Ello, pues Vergara le llevó un curioso presente a su compañera: un colaless hecho con dulces.

“Lo compré, lo traje y se lo entregué. Ella lo miró y me dijo ‘estas cuestiones no, Sexo y comida no van” dijo Vergara.

En dichos que recoge LUN, Karla Constant dojo que “si no lo iba a usar por lo menos debería haberle agradecido. Ella pensó en mí y eso fue muy bonito. Ahora me dio hasta pena”.