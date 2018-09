Imboden por palabras de Nicole Block: para entablar amistad en el trabajo hay "que llegar a la hora, con su texto aprendido"

16:13 La actriz, quien fue mencionada por su joven colega en YouTube como uno de los "rostros" a los que criticó con dureza, reaccionó a los cuestionamientos. "He trabajado con gente que no me habla y no sé si eso detuvo mi carrera o me hizo hacer un programa en YouTube" añadió.

La actriz Francisca Imboden, se refirió en declaraciones a Intrusos, a los dichos de Nicole Block, como una de las supuestas mencionadas por la joven en sus críticas a los actores "rostros", palabras que entregó por medio de un video en Youtube.

"Los rostros creen que tienen un superpoder y pueden someter a los pollos (nosotros). Para quienes no saben, existe la ley de los rostros. Hay que buscarles el ticket de colación, aceptar sus bromas machistas, decir que sí a todo y siempre y saberse completa su carrera", detalló la joven quien interpretó a Fernanda en "Tranquilo Papá" de Mega.

Uno de esos actores sería supuestamente Imboden, quien en dicha producción interpretó a la madre de Block. "Me sorprende esto. ¿Tu crees que voy a estar preguntándole a alguien 'nómbrame las teleseries en que he actuado porque si no no voy a hablar contigo'".

"Las expectativas son muy complejas, he trabajado con gente que no me habla y no se si eso detuvo mi carrera o me hizo hacer un programa en YouTube" añadió Imboden, quien añadió que "uno no es monedita de oro, no le cae bien a todo el mundo, ni puede esperar que todo el mundo te encuentre fantástico".

Sobre su relación con la joven actriz, Imboden planteó que "he tenido muchas hijas e hijos en teleseries, con algunas inevitablemente tenís mas enganche, el punto es sacar adelante un proyecto".

La actriz añadió que los trabajos no son un lugar para generar redes de amistades; que si se da, mejor, pero que "pa' que eso suceda suceda tiene que llegar a la hora, con su texto aprendido saber cuál es tu personaje y relacionarte con los otros y, además tiene que estar limpiecito y ordenado".