Germán Garmendia se disculpó por polémicos dichos sobre violaciones a mujeres

El famosos youtuber chileno Germán Garmendia se disculpó por un polémico video suyo, donde entregó declaraciones sobre las violaciones a mujeres.

Mientras hablaba de un juego, el joven analizó la imagen de una mujer jugando pool, afirmando que "es la mejor forma de buscar ser violada, sinceramente. Si quieres ser violada, ándate a un bar sola. Y más usando una minifalda".

"Okay, cosas que una mujer nunca tiene que hacer: Vestirse con una minifalda y salir a un bar, uno; ir sola, dos; ponerse a jugar billar donde obviamente levanta el trasero siempre y los hombres obviamente se calientan", continuó.

Luego de recibir múltiples cuestionamientos por sus declaraciones, Garmendia afirmó que el video fue subido hace cuatro años, y que varias cosas cambiaron para él desde ese entonces.

"Quiero pedir disculpas a todas las personas que vieron y las que no vieron este video y que se sintieron ofendidas. Incluso las personas que no se sintieron ofendidas", afirmó en otro video.

La celebridad de Internet agregó que "lamento haber pensado en ese tiempo que algo podía llegar a ser cómico. Todo lo que dije es completamente asqueroso e ignorante. Perdón por no haberme dado cuenta hace cuatro años. Me avergüenzo que esas palabras hayan salido de mi boca, me gustaría regresar en el tiempo y no hacer esos comentarios".