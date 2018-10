Daniella Campos y el "cahuín" que inició la farándula: "Yo provoqué esa apertura de mente"

Aunque se pensaba que la pelea entre las modelos Daniella Campos y Titi Ahubert por Iván Zamorano había bautizado la farándula nacional en 1999, la gemela contó que en realidad fue una revelación que ella hizo dos años antes en Canal 13 lo que dejó la "embarrada" en la TV, donde los famosos se ganaron ese espacio.

Campos recordó que cuando contó en "Viva el Lunes" que se había puesto un implante mamario a los 21 años para concursar en el Hawaiian Tropic, causó una revolución impensada.

“En ese tiempo eran temas tabú las cirugías estéticas, todas se las hacían, pero lo negaban, y yo fui súper honesta, conté la verdad, siendo súper chica y quedó la embarrada (...) Después de mí, la gente dejó de ocultar las cirugías, sirvió para transparentar lo que hoy sucede, no hay persona en televisión que no tenga una cirugía, antes no se podía hablar del tema, que hubiese una apertura de mente fue por lo que yo provoqué”, dijo a La Cuarta

Campos contó que por esos años era una mujer segura de sí misma y que se puso el implante porque competiría en el ámbito internacional.

"Al año siguiente estuve en el Miss Chile y también dijeron que estaba arreglado, yo recuerdo que dije ‘a mi nadie me gana en traje de baño’ (...) hasta el día de hoy mantengo el récord en el Hawaiian Tropic Internacional, porque el sexto lugar del mundo es lo más alto que hizo una chilena", detalló la gemela.

La modelo también consiguió el cuarto lugar en el Miss América y después de sus éxitosa carrera, vino su relación con Zamorano y el famoso "mechoneo" con Ahubert. “Si volviera atrás haría todo de la misma forma, hasta mejor, lo que hice fue tremendo, es cosa de ver los resultados”, precisó.