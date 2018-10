Pedro Ruminot rechazó ser parte de campaña que calificó como "asquerosa y racista"

El comediante Pedro Ruminot contó en redes sociales que rechazó una atractiva oferta para grabar un comercial de una marca de ropa donde sería rostro, debido a la propuesta racista y discriminatoria que ésta proponía.

Ruminot, explicó que no fue hasta que le pasaron el guión en la misma prueba de vestuario cuando se dio cuenta de qué trataba realmente el spot.

"El comercial era sobre un moreno que se creía mino y el rubio del comercial se reía de él diciendo que era “mino” poniendo gestos y caras de burla (según el guión, no es culpa del rostro que haría eso) lo que se entendía de esta campaña era que los morenos eran feos y si se ponían la ropa de esta marca, su apariencia iba a cambiar", detalló el ex Club de la Comedia en Instagram.

Al comenzar su texto, el esposo de Alison Mandel advirtió que desde un comienzo le parecía muy extraño ser rostro de un comercial y que además le ofrecieran tantos millones por hacerlo.

"Les dije que no haría eso, que me parecía una falta de respeto no sólo hacia mí, sino a la gente que en su mayoría en Chile tiene rasgos y color de piel como el mío. Que no me importaba perder tanta plata, pero que la dignidad era más importante y no podía ser parte de algo así", agregó.

El comediante indicó que se arrepiente de haber sido tan educado como lo fue al explicarles a las personas del comercial que "estaban haciendo una campaña asquerosa y racista" y criticó los estereoripos que a menudo se ven en este tipo de publicidad.

"Yo sé que no soy “bonito” o “mino” y ni siquiera es tema para mi. Siempre leo que le comentan a mi esposa en Instagram cómo está con ese hombre feo, que tiene mal gusto (...) estamos en el momento de cambiar estos paradigmas y que la sociedad sea más real aceptándonos a todos y dejar de promover que unos son mejores que otros solo por su aspecto", finalizó.