Hija de Pilar Cox: "La amo, pero no me deja ayudarla"

Valeria Ruiz, hija de Pilar Cox, reconoció que como familia están viviendo complejos momentos luego del grave incidente que protagonizó la ex animadora en un hostal del Barrio Italia de Providencia, por el que terminó detenida luego de amenazar con cortar su cuerpo con un cuchillo.

En declaraciones a LUN , la joven afirmó que tanto ella como sus hermanos no saben mucho de ella, ya que hace un tiempo dejaron de hablarle.

"A nosotros no nos deja acercarnos. No se deja ayudar. La tuve a principios de mes, en septiembre, en mi casa porque la busqué, pero la situación fue insostenible. La amo, pero no me deja ayudarla", señaló.

Ruiz agregó que su madre "está muy enferma, es una persona que tiene bipolaridad y alcoholismo, eso la destruye mucho más. Estamos muy lastimados con todo esto".

Martín, otro de los hijos de la ex actriz de teleseries, afirmó que ella sufre del problema desde hace años, aunque últimamente ha empeorado. "Tiene un carácter fuerte, es conflictiva y es tan dura una noche en la calle en vez de pedir ayuda", añadió.

El hombre afirmó que Cox exige alquileres de $900 mil, pagos a doctores, medicamentos, salidas a shopping y peluquería para aceptar la ayuda, algo que se hace "insostenible" para la familia.