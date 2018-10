Mon Laferte lanzará un dueto junto a Gwen Stefani

La cantante chilena Mon Laferte sigue sumando hitos en su exitosa carrera musical, ya que recientemente se supo que lanzará un dueto junto a la estadounidense Gwen Stefani.

La nacional será parte del disco navideño que publicará la vocalista de No Doubt, titulado como "You make it feel like Christmas".

Laferte acompañará a la jurado y coach de "The Voice" en la canción en español "Feliz Navidad", la que aparecerá junto a otros temas como "Santa Claus Is Coming to Town" y "Winter Wonderland".

El disco, que es una nueva versión de un álbum navideño que Stefani había editado en 2017, será publicado el 26 de octubre, dos meses antes de las fiestas.