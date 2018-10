El coqueteo entre María José Quintanilla y actor de PNP mientras hacían un despacho

María José Quintanilla viajó hasta Chiloé para promocionar el estreno de la teleserie Isla Paraíso.

Fue allá que se encontró con el actor Etienne Bobenrieth, quien interpretó a Camilo Corcuera en "Perdona nuestros pecados" y será "Pablo Toro" en la nueva producción.

"Es increíble. Mi sensación térmica... es que estoy en llamas. Muy feliz y gracias jefa por esta oportunidad que me están dando", bromeó la cantante cuando se acercó al actor.

Sin embargo, el artista no se quedó atrás y dejó toda nerviosa a la cantante tras coquetearle: "No me había dado cuenta que tenías los ojos tan verdes", le dijo, a lo que Quintanilla respondió: "Me cambian según el clima... Pero no me toques que me da calor".

