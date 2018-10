El llorado mensaje de Camila Recabarren en Instagram: "No me cabe en la cabeza tanta maldad de un ser"

La ex Miss Chile Camila Recabarren usó su cuenta de Instagram para denunciar los episodios de acosos y hostigamientos que ha vivido en el último tiempo.

En sus historias de Instagram, la modelo publicó una serie de textos y fotografías donde dejó en evidencia su llanto por la situación.

"No me cabe en la cabeza tanta maldad de un ser. Aquí, dando nuevamente una batalla… Estoy agotada, tengo pena, pero jamás me verán caer", expresó.

Recabarren agregó que "creo que hace tiempo no me dolía el alma. Me carga mostrarme débil, pero mírame, lo conseguiste. Porque yo te entregué lo más honesto que tengo, que es mi amistad. Pero ya está, es la última vez que lloraré por ti".

Más tarde, la ex chica reality publicó un mensaje donde desliza una posible traición de una persona cercana a ella.

"Soy rabiosa, chora, peleadora, todo lo que quieran y me he equivocado mil veces, pero ante todo soy una persona leal, honesta, sincera y directa. Jamás le fallaría a un amigo o a un compañero. Vengo de abajo, pero trabajé, me esforcé, para crecer y cumplir metas, pero me di cuenta que la vida no se trataba de eso si no que se trata de crecer como persona (...) Aquí dando nuevamente una batalla. Estoy agotada, tengo pena, pero jamás me verán caer", expresó.

Suro Solar, uno de los amigos íntimos de Recabarren, negó que se trate de él. "Nosotros no hemos peleado, de lo que ella habla ahí es de un acosador que tiene más de un año, creándose cuentas falsas en redes y la hostiga, pero no habla de mi", afirmó a Mega.cl

La joven no ha entregado una declaración detallando el origen de las amenazas en su contra.