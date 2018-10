Hijo de Pilar Cox afirmó que cortó relación con su madre hace más de un año: "Lo hice por mí"

Martín Ruiz, el hijo de Pilar Cox, conversó con el programa Intrusos sobre el estado de salud de su madre y afirmó que hace un año y tres meses que no tiene contacto con ella. "Yo no tengo ninguna relación con mi madre. Lo hice por mí. Le puse un límite", comentó.



Sus declaraciones se dan luego que la ex animadora de TV protagonizara un confuso incidente al interior de un hostal en Providencia, cuando intentó cortarse con un cuchillo.

"Separarme de ella fue un proceso que me tomó más de cuatro años, me duele y me lo sigo cuestionando. Lo hice porque tengo una hija y no deseo que ella tenga que pasar por este tipo de situaciones al tener alguna relación con una persona que lidia con adicciones y su enfermedad", señaló Martín a La Red.

En entrevista con Lun, su otra hija Valeria Ruiz, sostuvo que su madre tiene problemas de bipolaridad y alcoholismo.

Sobre el reciente episodio que terminó con Pilar Cox en la comisaría de Providencia, Martín indicó que no le sorprende para nada lo que pasó.

"Para mí esto es algo más dentro de un largo historial (...) ahora yo sí sigo preocupado de ella y la sigo queriendo, pero tengo mi distancia, yo decidí que ella no participa en mi vida", añadió.

Su hijo indicó que desde que él "tiene memoria" su madre ha sido sometida a diferentes procesos e intervenciones psicológicas que no han dado resultado, lo que también trajo consigo varios problemas familiares a lo largo de los años.

"Simplemente no han dado los resultado que se esperabana con mi madre. Yo me siento sin poder para solucionar el tema", precisó